Fabricante chinesa CATL espera começar produção de baterias na Hungria no início de 2026

MUNIQUE (Reuters) - A nova fábrica da companhia chinesa de baterias CATL na Hungria deve começar a produzir no início do próximo ano, disse o gerente geral da empresa para a Europa neste domingo.

A CATL investiu 7,3 bilhões de euros (US$8,55 bilhões) na fábrica da cidade de Debrecen, no leste do país, buscando expandir a produção de baterias na Europa para montadoras como a BMW, Stellantis e Volkswagen.

O novo local superará em muito a produção atual de baterias da CATL na Europa, em sua instalação em Turíngia, na Alemanha, com uma capacidade de produção anual planejada de 100 gigawatts-hora e uma força de trabalho de 9.000 pessoas.