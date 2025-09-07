Hassett, da Casa Branca, diz que Fed precisa ser totalmente independente de Trump

WASHINGTON (Reuters) - Kevin Hassett, um dos principais assessores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que está na lista de candidatos para ser o próximo presidente do Federal Reserve, disse neste domingo que o banco central deve ser "totalmente independente de influência política", inclusive de Trump.

"Eu diria 100% que a política monetária, a política monetária do Federal Reserve, precisa ser totalmente independente da influência política, inclusive do presidente Trump", disse Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, ao programa "Face the Nation" da CBS News.

"O fato é que analisamos os países que permitiram que os líderes assumissem o controle dos bancos centrais, e o que tende a acontecer é que essa é uma receita para inflação e miséria para os consumidores."