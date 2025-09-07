Mercedes mantém abordagem que prioriza valor em vez de volume no mercado chinês

"Isso vai acertar em cheio o que os clientes chineses da Mercedes estão procurando", disse Kaellenius.

"E sim, nós cobramos um pouco mais. Mas os fãs do GLC podem ficar tranquilos... do ponto de vista do preço, se você é atualmente um cliente do GLC, também se sentirá em casa com esse novo GLC elétrico."

Assim como a Porsche, a Mercedes-Benz vem protegendo as margens às custas da participação de mercado na China, onde sofreu um declínio de 19% nas vendas de veículos para 140.400 no segundo trimestre de 2025.

Kaellenius disse que a empresa não mudaria sua estratégia na China e manteria sua abordagem premium.

(Reportagem de Christoph Steitz e Christine Uyanik; reportagem adicional de Ayhan)