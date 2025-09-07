Opep+ acerta novo aumento da produção a partir de outubro para recuperar participação de mercado

A Opep+ vem elevando a produção desde abril, após anos de cortes para apoiar o mercado de petróleo, mas o acordo para aumentar ainda mais a produção surpreendeu em meio a um provável excesso de petróleo nos meses de inverno do hemisfério norte.

Oito membros da Opep+ concordaram neste domingo, em uma reunião online, em aumentar a produção a partir de outubro em 137.000 barris por dia, informou o grupo em um comunicado, muito abaixo dos aumentos mensais de cerca de 555.000 bpd em setembro e agosto e de 411.000 bpd em julho e junho.

O acordo firmado neste domingo também significa que a Opep+ começou a desfazer uma segunda rodada de cortes de cerca de 1,65 milhão de barris por dia por parte de oito membros — mais de um ano antes do previsto. O grupo já havia revertido totalmente a primeira rodada de cortes, de 2,5 milhões de barris por dia, desde abril, o equivalente a cerca de 2,4% da demanda global.

"Os barris podem ser pequenos, mas a mensagem é grande", disse Jorge Leon, analista da Rystad e ex-funcionário da Opep. "O aumento tem menos a ver com volumes e mais a ver com sinalização -- a Opep+ está priorizando a participação no mercado, mesmo correndo o risco de preços mais baixos."

A Opep+, composta pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais a Rússia e outros aliados, teve facilidade para aumentar a produção quando a demanda estava crescendo no verão, mas o verdadeiro teste virá no quarto trimestre com a expectativa de desaceleração da demanda, disse Leon.

A Opep+ disse que mantém opções para acelerar, pausar ou reverter os aumentos em reuniões futuras. A próxima reunião dos oito países foi agendada para 5 de outubro.