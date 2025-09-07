Volkswagen revela SUV elétrico compacto antes do Salão de Munique

MUNIQUE (Reuters) - A Volkswagen revelou o conceito para um novo SUV elétrico pequeno neste domingo, como parte do esforço da montadora para oferecer veículos movidos a bateria acessíveis em meio a uma maior concorrência em termos de custo e inovação, tarifas dos EUA e mudanças na demanda do consumidor.

O ID.CROSS faz parte de um portfólio de produtos que levou o grupo Volkswagen, a maior montadora da Europa, a lançar cerca de 60 modelos em 2024 e 2025, disse o executivo-chefe Blume em uma prévia para a imprensa antes do salão do automóvel de Munique, que começa na terça-feira.

A expectativa é de que o SUV elétrico compacto, que terá sua estreia mundial no verão de 2026, tenha um preço entre 28.000 e 30.000 euros (US$32.780 e US$35.121), visando clientes menos abastados interessados em comprar veículos elétricos.