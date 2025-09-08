Ações da China fecham em alta, bens de consumo básico compensam queda no setor de tecnologia

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam em leve alta nesta segunda-feira, com os ganhos no setor de produtos básicos de consumo ajudando a compensar as perdas em ações de inteligência artificial.

No fechamento, o índice de Xangai, teve alta de 0,4%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,2%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,9%.

As ações de inteligência artificial, que subiram quase 50% este ano, caíram cerca de 2%, com a fabricante de chips Cambricon Technologies caindo 5,4%.