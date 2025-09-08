Barclays corta previsão de preço do petróleo para 2026 com expectativas de oferta da Opep+

(Reuters) - O Barclays reduziu nesta segunda-feira sua previsão de preço do petróleo Brent para 2026 em US$4, para US$66 por barril, citando expectativas de que a Opep+ irá desfazer totalmente os cortes voluntários de produção até setembro do próximo ano.

O banco disse que a decisão da Opep+ no fim de semana de elevar as metas de produção de outubro em 137.000 barris por dia (bpd) foi "o grupo iniciando a reversão de seus ajustes voluntários iniciais que entraram em vigor em maio de 2023".

Nesse ritmo, observou o banco, a Opep+ concluiria a reversão total de 1,66 milhão de bpd em cortes dentro de 12 meses.