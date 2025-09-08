Braskem Idesa contrata Lazard para avaliar opções

SÃO PAULO (Reuters) - A petroquímica Braskem anunciou nesta segunda-feira que a parceria da companhia no México, Braskem Idesa, contratou a Lazard e outros dois escritórios de assessoria para auxiliá-la na avaliação de alternativas financeiras.

A companhia, criada em 2010 como uma joint-venture entre a Braskem e a mexicana Idesa, construiu um grande complexo produtor de polietileno no México.

Segundo o comunicado, a contratação das empresas de assessoria tem como objetivo ajudar a Braskem Idesa a avaliar uma "ampla gama de opções econômico-financeiras".