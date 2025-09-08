China mantém importações fortes de minério enquanto usinas se preparam para alta temporada

O volume foi superior aos 104,62 milhões de toneladas de julho e 3,8% maior do que as 101,39 milhões de toneladas importadas em agosto de 2024.

Os preços mais baixos do minério de ferro no segundo trimestre, com a média abaixo do nível psicológico de US$100 por tonelada, estimularam o interesse de compra e sustentaram as importações elevadas entre junho e agosto, disseram analistas na semana passada antes da divulgação dos dados.

Além disso, as importações aumentaram no mês passado devido à produção de metais quentes, um indicador da demanda de minério de ferro, que permaneceu alta, disse Zhuo Guiqiu, analista da corretora Jinrui Futures.

No mês passado, a produção média diária de metais quentes foi de 2,41 milhões de toneladas, quase estável em relação ao mês de julho, mas 5% maior do que no ano anterior, segundo dados da consultoria Mysteel.

A demanda de minério comparativamente forte fez com que os preços subissem pelo segundo mês consecutivo em agosto.

Uma onda de reabastecimento entre as usinas siderúrgicas em antecipação ao aumento sazonal da demanda de aço em setembro também levou a um aumento das importações de minério em agosto.