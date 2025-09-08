Chinesa BYD produzirá todos os carros elétricos para a Europa localmente até 2028, diz executiva

A BYD está construindo uma fábrica na Hungria que deve iniciar a produção este ano e deve começar a produção na Turquia em 2026.

A UE impôs tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China no ano passado, porque acreditava que as montadoras chinesas se beneficiavam de subsídios do governo.

Questionado sobre quanto tempo a BYD levaria para produzir todos os veículos elétricos necessários para suprir a demanda europeia, Li disse: "Dê-nos de dois a três anos".

A BYD inicialmente vendia apenas carros totalmente elétricos na Europa e, no final do ano passado, anunciou que também começaria a vender híbridos plug-in. Esses veículos se mostraram populares entre os consumidores e, no Reino Unido, por exemplo, o modelo mais vendido da montadora é um híbrido plug-in (PHEV).

Li disse que, nos próximos seis meses, a BYD lançará mais três a quatro PHEVs. Ela espera que em breve eles superem as vendas de modelos totalmente elétricos na Europa.

"Nos próximos um ou dois anos, nossos híbridos plug-in dominarão as vendas" na Europa, disse ela.