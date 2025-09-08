Dólar fica estável antes de retomada do julgamento de Bolsonaro

Às 17h03, na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,05%, aos R$5,4475.

Em uma sessão de agenda relativamente esvaziada, o dólar ensaiou nova queda no Brasil no início do dia. Às 9h04 -- logo após a abertura -- a divisa à vista marcou a menor cotação intradia do pregão de R$5,4008 (-0,24%), acompanhando o sinal negativo visto também no exterior. Por trás do movimento estava a percepção, trazida por dados do mercado de trabalho norte-americano divulgados na sexta, de que o Federal Reserve caminha para cortar juros na próxima semana.

Mas a moeda norte-americana não se sustentou em baixa ante o real, se reaproximando da estabilidade. No fim da manhã o dólar tentou se firmar em alta, atingindo a máxima de R$5,4496 (+0,66%) às 11h24.

“Temos um movimento de proteção em função do julgamento do Bolsonaro que, a depender do resultado, pode gerar novas sanções dos Estados Unidos ao Brasil”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik, ao justificar o fato de o dólar estar em alta ante o real, apesar da queda no exterior.

“Mas o movimento é de pequeno no ‘range’ (faixa), bem tranquilo, com o mercado esperando o que vai acontecer”, acrescentou.

O julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado será retomado na terça-feira. Mais do que a condenação em si, o mercado teme que o julgamento provoque novas medidas dos Estados Unidos contra o Brasil, após o presidente norte-americano Donald Trump ter estabelecido tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Na ocasião, Trump citou o julgamento de Bolsonaro como um dos motivos para a tarifação.