Dólar oscila perto da estabilidade ante o real apesar de queda no exterior

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,02%, a R$5,4460.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,61%, aos R$5,4139 -- a terceira sessão consecutiva de queda, após bateria de dados econômicos divulgados nos Estados Unidos na semana passada ampliarem as apostas no corte de juros pelo Federal Reserve este mês.

Nesta segunda, os investidores globais voltaram as atenções para o Japão, onde o primeiro-ministro Shigeru Ishiba renunciou ao cargo, dando início a um período potencialmente longo de incerteza política para a quarta maior economia do mundo.

Após acertar os detalhes finais de um acordo comercial com os EUA para reduzir as tarifas sobre os produtos japoneses, Ishiba, 68 anos, disse em uma coletiva de imprensa que precisa assumir a responsabilidade por uma série de derrotas eleitorais.

Neste cenário, o iene era uma das poucas moedas que cediam ante o dólar no exterior, mas em movimento insuficiente para evitar a queda do DXY (índice do dólar), umas das principais referências para o câmbio no Brasil. Às 10h27, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas fortes -- caía 0,36%, a 97,521.

Internamente, o relatório Focus do Banco Central mostrou poucas mudanças nas projeções dos economistas do mercado para o câmbio no fim de 2025 e 2026. A mediana projetada para o dólar no encerramento deste ano foi de R$5,56 para R$5,55 -- cerca de R$0,14 acima do patamar atual. Para o fim do próximo ano a mediana passou de R$5,62 para 5,60.