Empresa chinesa de robótica Unitree mira avaliação de US$7 bi em IPO, segundo fontes

HONG KONG (Reuters) - A Unitree Robotics, da China, está buscando uma avaliação de até 50 bilhões de iuanes (US$7 bilhões) para sua oferta pública inicial, disseram duas fontes com conhecimento dos planos de uma das mais novas e importantes startups do país.

Os robôs da Unitree capturaram a imaginação popular em todo o mundo depois que a empresa divulgou vídeos no ano passado que os mostravam com capacidades semelhantes às humanas, como caminhar, escalar e carregar cargas.

Seu fundador, Wang Xingxing, juntamente com a startup de inteligência artificial DeepSeek, estava entre um grupo de executivos que participaram de uma rara reunião com o presidente Xi Jinping em fevereiro, no que foi visto como um ponto de virada para as políticas da China para o setor de tecnologia.