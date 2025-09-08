Exportação de calçados do Brasil cai em agosto com tarifaço e setor vê mais recuo em setembro

"O tarifaço imposto pelos Estados Unidos, país que responde por mais de 20% do total gerado pelas exportações brasileiras de calçados, já foi sentido em agosto", afirmou o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, em comunicado à imprensa.

"Em setembro, quando teremos um mês inteiro de vigência da tarifa adicional, esse revés deve ser ainda maior”, acrescentou. Segundo ele, as tarifas de 50% praticadas pelos EUA contra os produtos nacionais tornam as exportações brasileiras "praticamente inviáveis".

Mas nos outros dois principais mercados do Brasil para calçados - Argentina e Paraguai - as vendas externas cresceram em volume em agosto: 68% e 41,4%, respectivamente, segundo a Abicalçados.

A Argentina comprou 1,63 milhão de pares produzidos no Brasil e o Paraguai, 877 mil, afirmou a entidade.

Apesar de a China não ser a principal origem de calçados importados pelo Brasil, a Abicalçados citou uma "invasão" de produtos do país asiático. Segundo a entidade, após o tarifaço dos EUA, os fabricantes chineses "vêm escoando seus excedentes de exportação para outros mercados, inclusive no brasileiro, com preços muito baixos”.

Segundo os dados da Abicalçados, em agosto, a principal fonte de importação no Brasil foi o Vietnã, com um volume de 1,28 milhão de pares, crescimento de 17,3% sobre um ano antes e com o valor médio por par subindo 7,4%.