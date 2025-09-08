Exportações da China em agosto crescem no ritmo mais lento em seis meses

PEQUIM (Reuters) - O crescimento das exportações da China desacelerou para o nível mais baixo em seis meses em agosto, já que o breve impulso de uma trégua tarifária com os EUA se desvaneceu, mas a demanda em outros lugares proporcionou algum alívio às autoridades, que tentam sustentar uma economia que enfrenta baixo consumo interno e riscos externos.

As autoridades estão contando com os fabricantes para diversificarem os mercados na esteira da política comercial errática do presidente dos EUA, Donald Trump, permitindo-lhes atingir a meta de crescimento anual de Pequim de "cerca de 5%" sem se apressarem em oferecer apoio fiscal adicional de curto prazo.

As exportações da China aumentaram 4,4% em relação ao ano anterior em agosto, segundo dados alfandegários divulgados nesta segunda-feira, ficando abaixo da previsão de aumento de 5% em uma pesquisa da Reuters e marcando o crescimento mais lento em seis meses. Isso se compara ao aumento de 7,2% de julho, que foi melhor do que o esperado.