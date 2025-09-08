Ibovespa fecha em queda com ajustes após máximas, mas volume reduzido

Na última sexta-feira, o Ibovespa encerrou a 142.640,14 pontos, marcando 143.408,64 pontos na máxima daquele pregão, renovando seus topos históricos para o fechamento e no intradia, apoiado principalmente pela perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos na próxima semana.

De acordo com o estrategista Felipe Paletta, da EQI Research, a bolsa paulista refletiu um pouco de correção e realização de lucros após registrar máximas na sexta-feira, com Vale e Petrobras atuando como um contrapeso positivo ao Ibovespa com a alta de commodities como o minério de ferro e o petróleo.

Paletta também chamou a atenção para a reunião dos Brics, convocada pelo Brasil, que trouxe alguma preocupação em relação a eventuais retaliações do governo norte-americano.

No encontro virtual nesta segunda-feira para discutir a situação do comércio mundial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a integração financeira e o comércio entre os integrantes do bloco sejam usados para mitigar os efeitos do protecionismo no comércio mundial.

Desde a Cúpula do Brics, há dois meses, no Rio de Janeiro, Brasil e Índia passaram a ser alvos das maiores taxas de importação aplicadas pelos EUA.

Em Wall Street, a semana começou com viés positivo. O S&P 500 fechou em alta de 0,21%, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA recuou, em meio a apostas de que o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros da maior economia do mundo no próximo dia 17.