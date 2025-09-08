Infracommerce aprova aumento de capital de R$44,6 mi

8 Set (Reuters) - A empresa de tecnologia voltada ao varejo Infracommerce disse na noite de sexta-feira que o conselho de administração aprovou um aumento de capital no valor de R$44,6 milhões mediante a subscrição privada de 159,3 milhões de ações, conforme fato relevante.

O aumento de capital tem preço de emissão de R$0,28 e tem como finalidade a capitalização de créditos detidos pela GB Securitizadora em decorrência do resgate de notas comerciais emitidas pela Infracommerce por ela detidas. As ações da Infracommerce fecharam o pregão de sexta-feira com queda de 4,35%, a R$0,22.

A medida segue a implementação do plano de reestruturação da Infracommerce e no contexto da repactuação de dívidas de determinados credores.