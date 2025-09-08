João Carlos Mansur vende controle da Reag Investimentos para sócios e renuncia

(Reuters) - A Reag Investimentos anunciou no domingo que o seu sócio fundador e presidente do conselho de administração, João Carlos Mansur vendeu a sua participação na empresa para um grupo de sócios-executivos liderados por Dario Tanure e apresentou sua renúncia ao cargo de presidente do conselho de administração.

Conforme fato relevante enviado ao mercado, a Arandu Partners Holding -- entidade detida pelos principais executivos da Reag -- comprou um total de 87,38% do capital social da empresa pelo valor estimado de R$100 milhões das entidades controladoras Reag Asset Management Ltda. e Reag Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações.

O acordo também está sujeito ao pagamento de parcela contingente variável vinculada à receita operacional líquida pelo prazo de cinco anos.