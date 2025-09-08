Marfrig concluirá incorporação de ações da BRF em 22 de setembro

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig concluirá a incorporação de todas as ações da BRF em 22 de setembro, disseram as duas empresas nesta segunda-feira em fato relevante conjunto, dia em que os papéis de emissão da BRF serão negociados pela última vez na bolsa paulista.

Segundo o documento, a partir do dia seguinte, em 23 de setembro, as ações da Marfrig passarão a ser negociadas com um novo ticker: MBRF3.