Mercado reduz expectativa para expansão do PIB neste ano e no próximo, aponta Focus

SÃO PAULO (Reuters) - Economistas ouvidos pelo Banco Central reduziram suas estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto neste ano e no próximo, mostrou nesta segunda-feira pesquisa Focus realizada pela autoridade monetária junto a uma centena de economistas, enquanto a projeção para a inflação em 2025 ficou estável após 14 semanas seguidas de queda.

Os agentes estimaram a expansão econômica deste ano em 2,16%, ante uma expectativa de 2,19% apontada há uma semana, ao passo que para 2026 a previsão é de crescimento econômico de 1,85%, antes expectativa de 1,87% na semana anterior.

O cálculo para a inflação medida pelo IPCA manteve-se em 4,85% para este ano, após 14 semanas consecutivas de queda da estimativa, e foi levemente ajustado para o ano que vem, a 4,30%, ante 4,31%. A meta de inflação é de 3% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.