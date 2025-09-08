Montadoras lançam novos veículos elétricos e modelos acessíveis no salão do automóvel de Munique

As montadoras europeias presentes na feira IAA Mobility, em Munique, que vai até sexta-feira, também enfrentam o declínio das vendas na China, o maior mercado individual da Volkswagen, da BMW e da Mercedes-Benz.

"O principal problema é que temos muitas crises ao mesmo tempo", disse o presidente-executivo da VW, Oliver Blume, à Reuters, citando os desafios na China, as tarifas comerciais dos Estados Unidos e um preço enorme se a reestruturação fizer parte da iniciativa de corte de custos da empresa.

Ainda assim, as montadoras parecem estar agora enfrentando a concorrência chinesa de frente, disseram alguns analistas.

As montadoras europeias estão apresentando uma série de novos modelos este ano, depois de aprenderem a lição há dois anos, quando não tinham nenhum modelo novo para enfrentar o ataque chinês, disse Tu Le, fundador da consultoria Sino Auto Insights.

"Os europeus demonstraram que estão absolutamente levando os chineses a sério", disse ele à Reuters.

Blume, da VW, disse que as tarifas dos EUA estão custando à empresa "vários bilhões de euros em nosso balanço" este ano.