Nasdaq marca recorde de fechamento e operadores se concentram em cortes de juros

Por Noel Randewich e Purvi Agarwal

(Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq atingiu um recorde de fechamento nesta segunda-feira, impulsionado por uma alta da Broadcom, enquanto o índice S&P 500 também registrou ganhos, conforme investidores apostam que o Federal Reserve reduzirá em breve os custos de empréstimos para sustentar o crescimento econômico.

Investidores esperam vários cortes nos juros este ano, depois que um relatório de empregos preocupante na sexta-feira aumentou temores sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O relatório, que havia pressionado Wall Street na sessão anterior, alimentou preocupações de uma possível desaceleração da economia norte-americana.