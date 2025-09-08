Nasdaq marca recorde de fechamento e operadores se concentram em cortes de juros

Por Noel Randewich e Purvi Agarwal
(Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq atingiu um recorde de fechamento nesta segunda-feira, impulsionado por uma alta da Broadcom, enquanto o índice S&P 500 também registrou ganhos, conforme investidores apostam que o Federal Reserve reduzirá em breve os custos de empréstimos para sustentar o crescimento econômico.
Investidores esperam vários cortes nos juros este ano, depois que um relatório de empregos preocupante na sexta-feira aumentou temores sobre o enfraquecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O relatório, que havia pressionado Wall Street na sessão anterior, alimentou preocupações de uma possível desaceleração da economia norte-americana.
De acordo com dados preliminares, o S&P 500 subiu 0,21%, para 6.495,15 pontos. O Nasdaq ganhou 0,45%, para 21.798,70 pontos. O Dow Jones avançou 0,25%, para 45.514,95 pontos.
