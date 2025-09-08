Ouro sobe para máxima acima de US$3.600/onça, com apostas de corte de juros pelo Fed

O metal precioso pode estender sua alta em direção a US$ 3.700 a US$ 3.730 no curto prazo, com quaisquer breves recuos provavelmente vistos como oportunidades de compra, disse Peter Grant, vice-presidente e estrategista sênior de metais da Zaner Metals.

"A continuidade da fraqueza do mercado de trabalho e as expectativas de cortes contínuos nas taxas de juros do Fed até o início de 2026 podem fornecer suporte sustentado para o ouro."

O relatório de empregos de sexta-feira mostrou que o crescimento do emprego nos EUA desacelerou acentuadamente em agosto.

Os traders agora veem 90% de chance de um corte de um quarto de ponto na taxa na reunião de setembro do Fed, com cerca de 10% de chance de um corte maior de 50 bps, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Os preços do ouro subiram 38% até o momento este ano, depois de ganhar 27% em 2024, impulsionados pela suavidade do dólar, forte acumulação do banco central, configurações monetárias "dovish" e aumento da incerteza global.

O banco central da China ampliou sua sequência de compras de ouro para o décimo mês consecutivo em agosto, segundo dados oficiais divulgados no domingo.