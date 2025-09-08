Participação de mercado da Tesla nos EUA alcança nível mais baixo desde 2017

San Francisco (Reuters) - A participação de mercado da Tesla nos Estados Unidos chegou a mínimas de quase oito anos em agosto, com os compradores optando por veículos elétricos de uma gama crescente de concorrentes em detrimento da linha envelhecida oferecida pela empresa do CEO Elon Musk, de acordo com dados da empresa de pesquisa Cox Automotive compartilhados exclusivamente com a Reuters.

O declínio destaca a ameaça representada pelo aumento dos incentivos às vendas de veículos elétricos por parte das montadoras em um momento difícil para o setor. Analistas esperam que o aumento nas vendas de veículos elétricos continue até setembro nos Estados Unidos, caindo então quando os créditos fiscais federais expirarem no final do mês, aumentando a pressão financeira sobre a Tesla e outras montadoras.

A Tesla, que já deteve mais de 80% do mercado de veículos elétricos dos EUA, foi responsável por 38% do total de vendas de veículos elétricos nos Estados Unidos em agosto, a primeira vez que ficou abaixo da marca de 40% desde outubro de 2017, quando estava aumentando a produção do Model 3, seu primeiro carro para o grande público, de acordo com dados iniciais da Cox.