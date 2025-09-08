Petróleo fecha em alta após Opep+ optar por um aumento modesto da produção

"O mercado havia se antecipado em relação a esse aumento da Opep+", disse Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank. "Hoje estamos vendo uma reação clássica de vender o boato e comprar o fato."

O petróleo Brent subiu US$0,52, ou 0,79%, para $66,02 por barril, enquanto o petróleo bruto WTI subiu US$0,39, ou 0,63%, para US$62,26 por barril.

Ambos os índices de referência tinham subido mais de US$ 1 no início da sessão de segunda-feira. Os preços caíram mais de 2% na sexta-feira, já que um relatório fraco sobre empregos nos EUA. diminuiu as perspectivas para a demanda de energia. Eles perderam mais de 3% na semana passada.

A OPEP+, que inclui a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, além da Rússia e outros aliados, concordou no domingo em aumentar ainda mais a produção de petróleo a partir de outubro.

Os oito membros da Opep+ aumentarão a produção a partir de outubro em 137.000 barris por dia. Isso, no entanto, é muito menor do que os aumentos de cerca de 555.000 bpd em setembro e agosto e de 411.000 bpd em julho e junho.

MAIS SANÇÕES À RÚSSIA?