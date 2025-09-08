Plataforma de venda de ingressos StubHub prevê avaliação de até US$ 9 bilhões em IPO nos EUA

A fintech sueca Klarna e a exchange de criptomoedas Gemini, apoiada pelos gêmeos Winklevoss, estão entre as empresas que se preparam para abrir o capital em Nova York no final desta semana.

Em um mercado de IPOs liderado por empresas de criptomoedas e outras empresas de tecnologia, a estreia da StubHub pode ser um barômetro do apetite dos investidores por empresas focadas no consumidor, que tendem a ser mais sensíveis a crises macroeconômicas.

O setor de eventos ao vivo se beneficiou de uma explosão na preferência do consumidor por experiências e entretenimento fora de casa.

As vendas recordes de ingressos para shows, como as vistas na turnê "Cowboy Carter" da cantora Beyoncé neste verão, impulsionaram as receitas da controladora da rival Ticketmaster, a Live Nation Entertainment. .

A StubHub foi cofundada em 2000 por Jeff Fluhr e o atual CEO Eric Baker, que inicialmente deixou a empresa e lançou a viagogo, uma revendedora de ingressos rival, na Europa em 2006.

Baker saiu do StubHub antes de sua venda de US$ 310 milhões para a empresa de comércio eletrônico eBay , concluído em 2007. Mais de uma década depois, em 2020, a viagogo comprou o StubHub do eBay por US$ 4,05 bilhões.