SpaceX compra espectro sem fio da EchoStar em acordo de US$17 bi

A compra do espectro permite que a SpaceX comece a construir e implantar satélites atualizados e conectados a laser que, segundo a empresa, expandirão a capacidade da rede celular em "mais de 100 vezes".

Gwynne Shotwell, presidente da SpaceX, disse que o acordo ajudará a empresa a "acabar com as zonas mortas de telefonia móvel em todo o mundo".

"Com espectro exclusivo, a SpaceX desenvolverá satélites Starlink de próxima geração, que terão uma mudança radical no desempenho e nos permitirão melhorar a cobertura para os clientes em qualquer lugar do mundo."

A notícia fez com que as ações da EchoStar subissem 19%. As ações das operadoras AT&T e T-Mobile caíam mais de 3% e as da Verizon recuavam mais de 2%.

O impulso ocorre em meio ao rápido crescimento do uso da tecnologia sem fio. Em 2024, os norte-americanos usaram um recorde de 132 trilhões de megabytes de dados móveis, um aumento de 35% em relação ao recorde histórico anterior, informou o grupo do setor CTIA nesta segunda-feira.

A SpaceX lançou mais de 8.000 satélites da Starlink desde 2020, construindo uma rede distribuída em órbita baixa da Terra que tem visto a demanda de militares, empresas de transporte e consumidores em áreas rurais.