Taxas dos DIs oscilam próximas dos ajustes anteriores; rendimentos dos Treasuries caem

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) oscilavam próximas da estabilidade nesta segunda-feira, em uma manhã de continuidade na queda dos rendimentos dos Treasuries no exterior, após dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados na semana passada elevarem as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve.

Às 10h41, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 13,94%, ante o ajuste de 13,932% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2033 marcava 13,695%, ante o ajuste de 13,705%. No mesmo horário, o rendimento do Treasury de dois anos -- que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo -- tinha queda de 2 pontos-base, a 3,486%.

No Brasil, o relatório de mercado Focus mostrou que a mediana projetada pelos economistas do mercado para a inflação seguiu em 4,85% em 2025, após 14 semanas seguidas de queda, e foi de 4,31% para 4,30% em 2026. Já as projeções para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) foram de 2,19% para 2,16% em 2025 e de 4,31% para 4,30% em 2026.