Taxas longas dos DIs caem sob influência dos Treasuries, antes de reinício de julgamento no STF

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 estava em 13,925%, em baixa de 1 ponto-base ante o ajuste de 13,932% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,235%, ante o ajuste de 13,241%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,48%, ante 13,512% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,66%, em queda de 5 pontos-base ante 13,705%.

No exterior os rendimentos dos Treasuries cederam desde cedo, dando continuidade ao movimento da sexta-feira após dados sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos ampliarem as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve na semana que vem.

Apesar do exterior favorável, as taxas dos DIs titubeavam no Brasil, oscilando próximas dos ajustes de sexta-feira assim como o dólar, que se mantinha perto da estabilidade.

Profissionais ouvidos pela Reuters ponderaram que os investidores se mantinham cautelosos antes do reinício, na terça-feira, do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, por tentativa de golpe de Estado.

Mais do que a condenação em si, o mercado teme que o julgamento provoque novas medidas comerciais dos Estados Unidos contra o Brasil, após o presidente norte-americano Donald Trump ter estabelecido tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Na ocasião, Trump citou o julgamento de Bolsonaro como um dos motivos para a tarifação.