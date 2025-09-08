Volkswagen está em negociações avançadas com os EUA sobre acordo de investimento

MUNIQUE (Reuters) - A Volkswagen está em negociações avançadas com o governo dos Estados Unidos sobre investimentos no segundo maior mercado automotivo do mundo, onde as tarifas custaram bilhões de euros à maior montadora da Europa até o momento este ano.

O presidente-executivo Oliver Blume disse à Reuters que a Volkswagen não gostou de um acordo "assimétrico" entre Bruxelas e Washington, que prevê tarifas de 15% sobre as importações de automóveis da UE e nenhuma tarifa para as importações de produtos industriais dos EUA na Europa.

"Portanto, estamos contando com nosso plano de investimentos nos EUA", que impulsionaria o emprego local e a cadeia de suprimentos da VW, disse Blume no salão do automóvel IAA Munique, acrescentando que as conversas com o governo dos EUA foram "muito positivas".