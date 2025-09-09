Ações de Hong Kong atingem máximas de quatro anos com expectativas de corte das taxas de juros dos EUA

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong atingiram máximas de quatro anos nesta terça-feira, impulsionadas pelas expectativas de um corte iminente nas taxas de juros dos EUA, mas a valorização foi prejudicada pela queda da fabricante de chips SMIC.

No fechamento, o índice de Xangai e o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caíram quase 1%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,2%.

As ações de Hong Kong acompanharam a alta dos mercados asiáticos, em meio a expectativas de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros em sua reunião da próxima semana, após dados negativos sobre o mercado de trabalho dos EUA divulgados na sexta-feira.