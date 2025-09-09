África do Sul enviou autoridades aos EUA para negociação comercial, diz presidente

Ele afirmou ainda que as autoridades sul-africanas se encontrariam com representantes do governo Trump, com legisladores e empresários em Nova York e Washington.

O Gabinete do Representante Comercial dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para confirmar as negociações.

Nos dias que antecederam a implementação das tarifas, autoridades sul-africanas afirmaram que Washington não havia respondido às suas ofertas, nem se sentado à mesa de negociações. Elas apresentaram uma proposta revisada para o acordo comercial há um mês.

Ramaphosa citou os recursos minerais da África do Sul, particularmente minerais essenciais, e disse que as discussões com os EUA giravam em torno disso.

"Mesmo que queiramos exportar os minerais essenciais, queremos que eles saiam das costas da África do Sul como produtos acabados... Então esse é o tipo de discussão que estamos tendo com eles", afirmou.

A relação da África do Sul com os EUA atingiu seu pior momento diplomático este ano devido a uma série de questões, incluindo as acusações infundadas de Trump de perseguição do país africano contra a minoria branca. Essas alegações levaram à criação de um programa de refugiados para sul-africanos brancos.