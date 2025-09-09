Anglo American e Teck Resources anunciam fusão, na maior operação do setor de mineração da década

A Anglo Teck terá sede no Canadá, mas será listada em Londres, disseram as duas empresas, cuja capitalização de mercado combinada ultrapassa US$53 bilhões.

O acordo marca uma grande aposta da Anglo no cobre, cuja demanda deve registrar forte aumento, impulsionada pelo boom de veículos elétricos e usos emergentes, como data centers alimentados por IA.

Tanto a Anglo quanto a Teck estiveram no centro do interesse de aquisições do setor nos últimos anos, com a Glencore buscando a Teck e a BHP visando a Anglo por seus extensos portfólios de cobre.

As ações da Anglo American em Londres subiram mais de 7% no início do pregão, após o anúncio, a caminho de seu maior ganho diário em mais de um ano, enquanto os papéis da Teck, listada nos EUA, subiram 10,4% no pré-mercado.

O presidente-executivo da Anglo, Duncan Wanblad, permanecerá como CEO da nova empresa, enquanto Jonathan Price, da Teck, será o presidente-executivo adjunto.

Wanblad, falando a jornalistas de Vancouver, chamou o acordo de uma "verdadeira fusão de iguais", acrescentando que a diretoria da Anglo Teck seria formada igualmente pelos diretores existentes das duas empresas.