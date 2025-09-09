ASML se torna maior investidora da Mistral, impulsionando ambições de IA da Europa

AMSTERDÃ (Reuters) - A fabricante holandesa de equipamentos de chip ASML investiu 1,3 bilhão de euros (US$1,5 bilhão) para se tornar a maior investidora na startup francesa de inteligência artificial Mistral AI, em um impulso significativo para as ambições de IA da Europa.

A Mistral AI levantou um total de 1,7 bilhão de euros em sua última rodada de financiamento, informou nesta terça-feira. O investimento da ASML tornou-a a principal acionista da Mistral, com uma participação de cerca de 11%.

O acordo é um impulso para as ambições de IA da Europa, unindo o rival mais confiável do continente aos gigantes norte-americanos OpenAI, Meta e Google da Alphabet com uma de suas maiores empresas de tecnologia.