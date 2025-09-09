Banco do Japão deve reduzir compra de títulos superlongos no quarto trimestre, dizem fontes

O Banco do Japão tomará uma decisão final em 30 de setembro, que poderá ser influenciada pelo resultado de um leilão de títulos do governo de 20 anos em 17 de setembro e pelo grau de volatilidade do mercado nos rendimentos dos títulos do governo japonês (JGB) superlongos, disseram eles.

Se o Banco do Japão reduzir as compras de JGBs superlongos, será a segunda vez desde um corte feito no segundo trimestre.

No período de julho a setembro, o BC japonês manteve inalterado o valor da compra mensal de JGBs com mais de 10 anos e até 25 anos até o vencimento, em 405 bilhões de ienes (US$2,75 bilhões).

Como resultado, a proporção das compras do Banco do Japão em relação à emissão total para essa zona ficou em 50,6%, muito acima dos 40,4% para JGBs com 5 a 10 anos até o vencimento.

É improvável que o Banco do Japão faça qualquer alteração no valor da compra de JGBs com mais de 25 anos até o vencimento, que é de 150 bilhões de ienes por mês.

Como parte de seus esforços para eliminar gradualmente um estímulo maciço de uma década, o BC japonês começou a diminuir a compra de títulos públicos no ano passado e agora está reduzindo as compras em 400 bilhões de ienes por trimestre.