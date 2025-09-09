Casa Branca busca manter financiamento em piloto automático até 31 de janeiro para evitar paralisação do governo

Um projeto de lei de financiamento provisório, se aprovado pelo Congresso, daria continuidade ao financiamento federal de muitos programas de Washington no patamar do ano fiscal atual, embora possa haver acréscimos para contas de "emergência", como para os esforços de alívio de desastres da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.

Os parlamentares também poderiam buscar individualmente outras novas iniciativas.

É necessário algum tipo de projeto de lei de financiamento do governo até 30 de setembro, o final do ano fiscal atual, quando o financiamento expira para uma série de programas federais.

A Casa Branca não fez comentários imediatos.

O Congresso e o presidente Donald Trump estão brigando por cerca de US$1,6 trilhão em gastos "discricionários" do governo, de um total de quase US$ 7 trilhões, quando se leva em conta programas como a Previdência Social, que são financiados automaticamente, de acordo com estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso.

Alguns dos maiores gastos são com programas militares e pagamentos de juros de uma dívida pública de US$37,4 trilhões -- um valor que está se tornando cada vez mais preocupante para os especialistas fiscais.