Com dívida de R$460 mi, sócia da Brava em Papa-Terra descumpre decisão arbitral, dizem fontes

A petroleira brasileira adicionou no documento que caso os pagamentos não fossem realizados pela NTE, conforme decisão dos árbitros, incidiriam "penalidades contratualmente previstas". Não ficou imediatamente claro quais seriam tais penalidades. "Depende dos árbitros", disse uma das fontes.

Por outro lado, a Brava ponderou no relatório financeiro que caso fossem quitados integralmente os valores em aberto, os direitos da NTE no consórcio seriam restabelecidos, até que fosse proferida decisão final do tribunal arbitral sobre os temas em disputa, "incluindo a validade do 'forfeiture' (perda de direito) exercido pela 3R Offshore" (uma das empresas que resultaram na Brava, após fusão com Enauta).

A disputa arbitral foi iniciada em maio de 2024, pela NTE, um mês depois que a 3R Offshore acusou a sócia de inadimplência junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e buscou exercer o direito de cessão compulsória ("forfeiture") para que a companhia deixasse o ativo.

Em paralelo à arbitragem, a NTE obteve, em julho de 2024, perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma decisão liminar suspendendo o processo em curso na ANP da cessão de sua participação iniciada pela 3R até a decisão do tribunal arbitral, constituído em março de 2025.

O campo de Papa-Terra, na Bacia de Campos, operado pela Brava com 62,5% de participação, produziu no segundo trimestre 19 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d) e terá um papel importante para o crescimento da companhia, com dois novos poços planejados para o fim deste ano e início do próximo.

Os investimentos da Brava em Papa-Terra, juntamente com o campo de Atlanta -- seu principal ativo --, vão permitir que a companhia produza acima de 100 mil boe/d a partir de 2027, após um declínio já previsto para 2026. Atualmente, a Brava como concessionária produz cerca de 90 mil boe/d.