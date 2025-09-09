Como a Tesla chegará a US$8,5 trilhões em valor? Com robôs, robotáxis e esperança

Musk recebeu na sexta-feira uma década para expandir a avaliação de US$1 trilhão da Tesla para uma empresa que valeria mais do que o valor atual combinado da Nvidia e da Microsoft, as duas companhias de capital aberto mais valiosas do mundo. Se tiver sucesso, Musk, que já é o CEO mais bem pago do mundo, receberia um pacote salarial de US$1 trilhão.

O novo pacote salarial de Musk foi aprovado em 3 de setembro, mas está sujeito à aprovação dos acionistas em novembro.

O conselho demonstrou como e onde espera que a Tesla ganhe dinheiro, estruturando o pacote salarial de Musk em torno de 12 metas, baseadas principalmente em produtos e lucro, bem como em capitalização de mercado.

A empresa visa enormes aumentos de lucro à medida que a Tesla lança seus robôs humanoides Optimus e uma frota de robotáxis que, segundo a empresa, serão mais eficientes do que os concorrentes humanos.

Muito depende de como os investidores avaliam a empresa. A Tesla, por exemplo, é avaliada como uma ação de crescimento, sendo negociada a cerca de 75 vezes seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), embora suas vendas de veículos tenham caído no ano passado e provavelmente recuem este ano.

A recompensa para Musk é impressionante -- e os objetivos também. Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management, estimou, de forma geral, que robotáxis e softwares de direção autônoma poderiam valer um trilhão de dólares em valor de mercado cada, e os carros, outro meio trilhão.