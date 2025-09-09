Crescimento do emprego nos EUA até março sofre forte revisão para baixo

A leitura é uma estimativa preliminar da revisão anual feita pelo Departamento do Trabalho para os dados de emprego. Uma vez por ano, o departamento compara seus dados do emprego fora do setor agrícola, levantados com base em pesquisas mensais de uma amostra de empregadores, com um banco de dados muito mais completo de registros de impostos de seguro-desemprego, os dados do Censo Trimestral de Emprego e Salários (QCEW).

Uma revisão final será divulgada em fevereiro, juntamente com o relatório de emprego do Departamento de Trabalho de janeiro. Os estatísticos do governo usarão a contagem final de referência para revisar os dados de emprego dos meses anteriores e posteriores a março.

A revisão dos dados de emprego veio na esteira das notícias da última sexta-feira de que o crescimento do emprego quase estagnou em agosto e que a economia perdeu empregos em junho pela primeira vez em quatro anos e meio.

Além de ser prejudicado pela incerteza decorrente da política comercial, o mercado de trabalho também foi pressionado pela repressão à imigração da Casa Branca, que reduziu a oferta de mão de obra. A adoção pelas empresas de ferramentas de inteligência artificial e de automação também está reduzindo a demanda por trabalhadores.

Os economistas viram pouco impacto da revisão do crescimento do emprego sobre a política monetária, com a expectativa de que o Federal Reserve retome o corte das taxas de juros na próxima quarta-feira, depois de ter interrompido seu ciclo de flexibilização em janeiro devido à incerteza sobre o impacto das tarifas.

"PRECISO, INDEPENDENTE E CONFIÁVEL"