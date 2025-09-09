Dólar sobe ante real na retomada do julgamento de Bolsonaro

Às 17h02 na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,23%, aos R$5,4640.

A retomada do julgamento de Bolsonaro no STF, por tentativa de golpe de Estado, atraiu boa parte das atenções nesta terça-feira, com profissionais ouvidos pela Reuters voltando a citar a cautela entre os investidores.

“Dependendo do resultado, se Bolsonaro for condenado, isso pode estressar o dólar, porque pode haver novas retaliações dos EUA”, comentou durante a tarde Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

Ao estabelecer uma tarifa de 50% para os produtos brasileiros, no fim de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, usou como um dos motivos para a medida o julgamento de Bolsonaro -- um aliado do republicano -- no Supremo.

Na sessão inicial do julgamento nesta terça-feira, que durou até o início da tarde, o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. O segundo ministro a votar, Flávio Dino, finalizou seu voto no fim da tarde, também pela condenação do ex-presidente e dos outros sete réus.

Além do julgamento, a expectativa antes da divulgação na quarta-feira dos dados de agosto do IPCA, o índice oficial de inflação, permeava os negócios.