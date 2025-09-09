Dólar sobe ante real na retomada do julgamento de Bolsonaro

Por Fabricio de Castro
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou a terça-feira em alta no Brasil, em sintonia com o avanço da moeda norte-americana ante a maior parte das demais divisas no exterior, com os agentes também mantendo a cautela em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal.
Após oscilar em margens estreitas durante o dia, o dólar à vista fechou com avanço de 0,34%, aos R$5,4361. No ano a divisa acumula baixa de 12,02%.
Às 17h02 na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,23%, aos R$5,4640.
A retomada do julgamento de Bolsonaro no STF, por tentativa de golpe de Estado, atraiu boa parte das atenções nesta terça-feira, com profissionais ouvidos pela Reuters voltando a citar a cautela entre os investidores.
“Dependendo do resultado, se Bolsonaro for condenado, isso pode estressar o dólar, porque pode haver novas retaliações dos EUA”, comentou durante a tarde Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.
Ao estabelecer uma tarifa de 50% para os produtos brasileiros, no fim de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, usou como um dos motivos para a medida o julgamento de Bolsonaro -- um aliado do republicano -- no Supremo.
Na sessão inicial do julgamento nesta terça-feira, que durou até o início da tarde, o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. O segundo ministro a votar, Flávio Dino, finalizou seu voto no fim da tarde, também pela condenação do ex-presidente e dos outros sete réus.
Além do julgamento, a expectativa antes da divulgação na quarta-feira dos dados de agosto do IPCA, o índice oficial de inflação, permeava os negócios.
A alta do dólar no Brasil também foi favorecida pelo exterior, onde a moeda norte-americana apresentou sinais mistos pela manhã, mas à tarde firmou ganhos ante a maior parte das demais divisas.
Às 17h06, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,42%, a 97,809. No caso de alguns pares do real, porém, o dólar cedia ante o peso chileno e o peso mexicano.
Apesar do viés de alta, o dólar oscilou em margens estreitas no Brasil. Na cotação mínima do dia, às 11h, atingiu R$5,4144 (-0,06%). Na máxima, às 13h24, marcou R$5,4411 (+0,43%).
Pela manhã, o Banco Central vendeu toda a oferta de 40.000 contratos de swap cambial tradicional em operação de rolagem.
