Dólar abre perto da estabilidade em dia de retomada do julgamento de Bolsonaro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar abriu a terça-feira praticamente estável ante o real, com investidores atentos à retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, por tentativa de golpe de Estado, enquanto no exterior a divisa norte-americana tem sinais mistos ante as demais moedas.

Às 9h05, o dólar à vista tinha leve alta de 0,03%, a R$5,4194 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,05%, a R$5,4490.