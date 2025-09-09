Exportação de café verde do Brasil despenca em agosto, e EUA perdem liderança, diz Cecafé

Já o total de café exportado pelo Brasil para os EUA recuou 46% em agosto em relação ao mesmo mês de 2024, para cerca de 301 mil sacas. Os embarques para a Alemanha caíram 24% na mesma comparação, para cerca de 414 mil sacas.

Segundo o presidente do Cecafé, Márcio Ferreira, a queda no montante embarcado já era aguardada após o país ter exportado volumes recordes no ano passado e possuir menor disponibilidade de café em função de uma safra que ficou aquém de seu potencial máximo produtivo.

Mas Ferreira destacou que o tarifaço de 50% imposto pelo governo de Donald Trump sobre os cafés do Brasil potencializou a redução.

Ferreira lembrou que o tarifaço também afetou o mercado internacional do café, trazendo muita volatilidade aos preços e fazendo com que as cotações disparassem.

"Se o tarifaço persistir, além de as exportações de café do Brasil seguirem inviáveis aos EUA, os consumidores americanos também enfrentarão preços onerosos para degustar sua bebida favorita, uma vez que não há oferta de outros países para suprir a ausência brasileira no mercado dos Estados Unidos, criando-se, assim, um cenário inflacionário por lá", projeta.

Os EUA são os maiores consumidores globais de café, enquanto o Brasil é o maior produtor e exportador.