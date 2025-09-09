Fusão de Anglo American e Teck Resources pode acelerar investimentos no Brasil, diz mineradora

Ambas companhias anunciaram o negócio mais cedo, considerado o maior acordo de fusão e aquisição do setor de mineração em mais de uma década.

De acordo com o acerto proposto, que exigirá ainda aprovação regulatória, os acionistas da Anglo American deterão 62,4% da nova empresa combinada, a Anglo Teck, enquanto os acionistas da Teck ficarão com 37,6%.

A Anglo Teck terá sede no Canadá, mas será listada em Londres, disseram as duas empresas, cuja capitalização de mercado combinada ultrapassa US$53 bilhões.

"Estamos muito felizes com esta parceria, confiantes de que estamos iniciando um novo momento na mineração global. O Brasil ocupa um lugar relevante e estratégico nesta fusão. Acreditamos que podemos potencializar nossos resultados com as experiências de ambas as empresas", disse a presidente da Anglo American no Brasil, Ana Sanches, em nota.

"Esta fusão nos dará ainda mais força para acelerar investimentos e ampliar nossa contribuição para o desenvolvimento do país."

A Anglo American também permanecerá comprometida com a venda dos ativos de níquel, em Goiás, detalhou a empresa.