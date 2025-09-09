Ibovespa fecha quase estável em dia de ajuste em Raízen e Cosan, mas alta de Petrobras

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou quase estável nesta terça-feira, com Raízen e Cosan na ponta negativa em meio a movimentos de realização de lucros após ganhos expressivos recentes, enquanto as ações da blue chip Petrobras ofereceram um suporte positivo.

Investidores também voltaram as atenções para Brasília, onde a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação negativa de 0,05%, a 141.717,58 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 141.624,69 pontos na mínima e 142.285,53 pontos na máxima. O volume financeiro somava R$15,77 bilhões antes dos ajustes finais.