Ibovespa sobe com ajuda de Vale e Petrobras

"O Ibovespa está em tendência de alta no curto e médio prazo, e segue em direção aos 150.000 e 165.000 pontos numa visão de médio prazo", afirmaram analistas do Itaú BBA.

"Do lado da baixa, o primeiro suporte está em 140.900 e, em seguida, em 139.300 pontos. Abaixo deste, encontrará próximos suportes em 139.300 e 137.200 – patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo", acrescentaram no relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta terça-feira.

Em Brasília, a Primeira Turma do STF retomou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado, com a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, que rejeitou alegações de nulidade e preliminares apresentadas pelas defesas.

Ao começar a analisar o mérito da acusação, Moraes afirmou não haver dúvida de que houve uma tentativa de golpe de Estado no país e afirmou que o que discute no julgamento é a autoria desta tentativa. A leitura do voto segue em andamento.

Há preocupações no mercado acerca de eventuais retaliações do governo norte-americano do presidente Donald Trump ao desfecho do julgamento.

Por causa do processo contra Bolsonaro, os Estados Unidos impuseram sanções a Moraes no final de julho por considerá-lo um violador de direitos humanos. O presidente Donald Trump também citou o caso de Bolsonaro para impor tarifa comercial de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA.