Ibovespa tem queda tímida em dia de ajuste em Raízen e Cosan, mas alta de Petrobras

Investidores também voltaram as atenções para Brasília, onde a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, votou nesta terça-feira pela condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes no processo em que o Bolsonaro é réu ao lado de outras sete pessoas, que também tiveram voto pela condenação proferido por Moraes.

Na visão do coordenador de operações na Blue3 Investimentos, João Marcos Vicente de Souza, o julgamento do ex-presidente continua no foco de investidores, mas o desempenho "lateralizado" da bolsa nesta sessão sinaliza que talvez o voto de Moraes já tenha sido em boa parte precificado.

"A bolsa poderia estar repercutindo de uma maneira um pouco mais agressiva, tanto positivamente quanto negativamente."

Após o voto de Moraes, a previsão é de que os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin manifestem suas decisões. De acordo com agentes financeiros, há um certo receio acerca de eventuais retaliações dos Estados Unidos ao desfecho do julgamento.

Por causa do processo contra Bolsonaro, o governo do presidente Donald Trump impôs sanções a Moraes no final de julho por considerá-lo um violador de direitos humanos. Trump também citou o caso de Bolsonaro para impor tarifa comercial de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA.