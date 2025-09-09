Japão diz que tarifas mais baixas dos EUA entrarão em vigor até 16 de setembro

TÓQUIO (Reuters) - As tarifas dos Estados Unidos sobre produtos japoneses, incluindo carros e autopeças, devem ser reduzidas até 16 de setembro, disse o negociador de tarifas do Japão, Ryosei Akazawa, nesta terça-feira.

Citando um documento do Registro Federal dos EUA datado de 9 de setembro que formalizou a ordem executiva do presidente Donald Trump sobre o acordo comercial EUA-Japão, Akazawa disse em uma coletiva de imprensa que as taxas tarifárias revisadas sobre produtos japoneses entrarão em vigor dentro de sete dias a partir de sua publicação.

Washington fechou um acordo comercial com Tóquio em julho, concordando em reduzir as tarifas para 15% sobre os produtos japoneses, incluindo automóveis, em troca de um pacote de US$550 bilhões em investimentos e empréstimos vinculados aos EUA.