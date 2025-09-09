Lavoro obtém apoio para plano de reestruturação extrajudicial no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A distribuidora de insumos agrícolas Lavoro obteve o apoio da maioria legal de seus credores fornecedores para seu plano de reestruturação extrajudicial, informou a companhia nesta terça-feira.

A reestruturação cobre cerca de R$2,5 bilhões em dívidas comerciais e prevê o pagamento ao longo de um período de dois a cinco anos.

O plano, apresentado em 18 de junho, recebeu adesão formal de credores como Adama Brasil, UPL Brasil, FMC Agrícola, Basf, Ouro Fino e EuroChem, entre outros.