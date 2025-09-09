Miran pode não estar na reunião de política monetária do Fed na próxima semana, dizem parlamentares

"Até mesmo a implementação do novo processo levará muito tempo", disse ela, referindo-se a uma possível mudança nos aspectos do processo de nomeação que os republicanos estão buscando.

A expectativa é que o comitê bancário vote nesta quarta-feira para adiantar a indicação de Miran para ser considerada pelo plenário do Senado e, apesar da oposição unificada esperada dos democratas, espera-se que a maioria republicana de 13 a 11 votos prevaleça.

E, embora o entusiasmo dos republicanos com a indicação de Trump e seu controle de 53 a 47 no Senado signifiquem que a confirmação de Miran é provável, não está claro com que rapidez uma votação pelo plenário do Senado poderia ser agendada, devido às regras complexas da Casa.

"Não estou do lado deles, mas ficaria um pouco chocado", disse o senador Brian Schatz, democrata do Havaí, sobre a logística de Miran ser confirmada pelo Senado até terça-feira, quando o Fed inicia sua reunião de dois dias. Os formuladores de políticas do Fed realizam sua votação oficial para definir as taxas na quarta-feira, geralmente antes do meio-dia.

Um assessor republicano do Senado familiarizado com o processo de confirmação disse que a primeira possibilidade de confirmação de Miran é segunda-feira.

Depois de confirmado pelo Senado, Trump precisa sancionar a nomeação e o Fed precisa dar posse a Miran.