Mota-Engil sinaliza investimento de cerca de R$2 bi em projeto do túnel Santos-Guarujá

(Reuters) - O grupo de engenharia português Mota-Engil disse nesta terça-feira que investirá cerca de R$2 bilhões para a construção do primeiro túnel imerso da América Latina, entre as cidades litorâneas paulistas de Santos e Guarujá, após ter vencido leilão para concessão de 30 anos.

Conforme comunicado emitido pela empresa, o total do investimento no túnel será de cerca de R$8 bilhões, dos quais até R$5,8 bilhões virão de aportes públicos, divididos igualmente entre o governo federal e o governo de São Paulo, sendo o valor restante de sua responsabilidade.

A sua subsidiária Mota-Engil Latam Portugal venceu o leilão na sexta-feira, com oferta de desconto de 0,5% sobre a contraprestação pública anual de R$438 milhões.